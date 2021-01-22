Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 25 171 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 187 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 15 261 житель, за последние сутки – 853 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 533 634, в том числе за последние сутки их проведено 1549.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 29 070 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 383 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

516 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 9241

Конаковский район 2101

Вышневолоцкий городской округ 1661

Ржев 1566

Торжок 1364

Кимры 1247

Калининский район 1150

Бологовский район 856

Лихославльский район 700

Осташковский городской округ 640

Нелидовский городской округ 595

Бежецкий район 595

Старицкий район 582

Торопецкий район 553

Кашинский городской округ 544

Калязинский район 539

Андреапольский муниципальный округ 462

Максатихинский район 459

Весьегонский муниципальный округ 375

Торжокский район 362

Спировский район 310

Кувшиновский район 310

Зубцовский район 289

Западнодвинский муниципальный округ 272

Оленинский муниципальный округ 250

Селижаровский муниципальный округ 224

Рамешковский район 230

Ржевский район 214

Кимрский район 192

Фировский район 165

Кесовогорский район 132

ЗАТО Озёрный 142

Лесной муниципальный округ 126

Бельский район 125

Краснохолмский муниципальный округ 117

Жарковский район 89

Пеновский муниципальный округ 79

Сонковский район 77

Молоковский район 62

Сандовский муниципальный округ 52

Удомельский городской округ 21



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области