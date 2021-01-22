Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 января 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 25 171 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 187 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 15 261 житель, за последние сутки – 853 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 533 634, в том числе за последние сутки их проведено 1549.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 29 070 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 383 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
516 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 9241
Конаковский район 2101
Вышневолоцкий городской округ 1661
Ржев 1566
Торжок 1364
Кимры 1247
Калининский район 1150
Бологовский район 856
Лихославльский район 700
Осташковский городской округ 640
Нелидовский городской округ 595
Бежецкий район 595
Старицкий район 582
Торопецкий район 553
Кашинский городской округ 544
Калязинский район 539
Андреапольский муниципальный округ 462
Максатихинский район 459
Весьегонский муниципальный округ 375
Торжокский район 362
Спировский район 310
Кувшиновский район 310
Зубцовский район 289
Западнодвинский муниципальный округ 272
Оленинский муниципальный округ 250
Селижаровский муниципальный округ 224
Рамешковский район 230
Ржевский район 214
Кимрский район 192
Фировский район 165
Кесовогорский район 132
ЗАТО Озёрный 142
Лесной муниципальный округ 126
Бельский район 125
Краснохолмский муниципальный округ 117
Жарковский район 89
Пеновский муниципальный округ 79
Сонковский район 77
Молоковский район 62
Сандовский муниципальный округ 52
Удомельский городской округ 21
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области