В Тверской области записаться на прививку от коронавируса можно через портал Госуслуг

Жители Тверской области выбрать удобное для себя время и записаться на прививку от коронавируса могут через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru. Баннер о вакцинации размещен на главной странице сайта. Для осуществления записи требуется выбрать регион, ввести личные данные, в том числе номер полиса ОМС, выбрать лечебно-профилактическое учреждение, где гражданин хочет сделать прививку.

На данный момент в Тверской области вакцинировались 15 261 человек – это 66,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 30 января, прививку сделали 853 жителя региона. В федеральный регистр внесена информация о 12 060 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

«Кампания по вакцинации набирает обороты. В ближайшее время показатель вырастет до 2000-2200 ежедневно вакцинированных, в том числе, за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

В Верхневолжье развернуто 30 прививочных пунктов. Вакцинация в Тверской области проводится на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

В районах Тверской области прививочные кабинеты открыты в Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ.

Записаться на вакцинацию также можно через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области