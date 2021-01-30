Дарования Тверского края приглашают к участию в творческом конкурсе, посвящённом Дню защитника Отечества

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Творческих жителей Тверской области приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском дистанционном конкурсе «Есть такая профессия - Родину защищать!». Он приурочен ко Дню защитника Отечества и проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».
Принять участие в конкурсе могут одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники - как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества. Каждый участник может представить любое количество произведений.
Конкурс проводится по следующим номинациям: вокал, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, авторская песня, оригинальный и разговорный жанры.
Заявки для участия принимаются до 15 февраля 2021 года. Подробности на сайте https://www.soyuz-kultura.com.
Конкурс проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Комитета по культуре Государственной Думы РФ, Министерства обороны РФ. Среди организаторов конкурса - региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств».
Пресс-служба Правительства Тверской области