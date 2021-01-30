В ледовых комплексах Тверской области в честь последнего дня студенческих каникул можно будет бесплатно покататься на коньках

31 января, в последний день студенческих каникул, в спорткомплексах Тверской области организовано бесплатное катание на коньках. В Твери молодежь ждут в ледовых комплексах «Кристалл» (с 12.15 по 13.15 и с 13.30 по 14.30, «Орбита» с 12:00 по 14:00.

Бесплатно покататься на коньках можно будет также в ледовых комплексах «Арктика» (г.Кимры) в периоды 10:30-11:30, 12:00-13:00; «Волга» (г. Калязин) - 11.00 - 12.00, 12.30 - 13.30; «Орион» (г.Бологое) - 11:30-12:30, 12:45-13:45; «Старица» (г. Старица) - 11:00-12:00, 12:45-13:45.

В эти выходные, 30 и 31 января, Верхневолжье станет площадкой для проведения нескольких спортивных соревнований. В деревне Большое Гришкино Калининского района пройдут Областные соревнования по лыжным гонкам «Январская лыжня» на призы Заслуженного мастера спорта России Натальи Непряевой.

В выходные жителей областной столицы также приглашают поддержать баскетбольный клуб «Тверь» в матче с командой «Русичи-2» из Курса. Игра пройдет в рамках Чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. 30 января начало соревнований в 17.00, 31 января – в 11.00. Игры пройдут в СК «Тверичанка» (ул. Маршала Конева, 12).

В Ржеве 30-31 января пройдёт Первенство области по баскетболу среди юношей и девушек до 16 лет. Игры организованы на стадионе «Торпедо», начало соревнований в 10.00.

Кроме того, в эти дни проходят областные соревнования – быстрые шахматы и блиц. 30 января – соревновательный день для мужчин и женщин, 31 января – для юношей и девушек. Начало в 11.00. Игры проводятся в Твери по адресу ул. Достоевского 10а.

Пресс-служба Правительства Тверской области