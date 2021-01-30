Команды из 12 районов Тверской области и Вологодчины съехались на «Зимнюю Пчелиаду-2021» в Сандово

30 января в поселке Сандово Тверской области проходит зимний региональный спортивный праздник «Зимняя Пчелиада-2021». В соревнованиях по шести видам спорта за звание сильнейшей борются команды из 12 муниципальных образований тверского региона и Устюженского района Вологодской области. Соревнования проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Торжественное открытие праздника намечено на 10.00. Далее пройдут соревнования по футболу на снегу, дартсу, волейболу, пулевой стрельбе. На местном стадионе будет дан старт состязаниям по биатлону.

В программу также вошли соревнования для организаций и сельских поселений Сандовского района: командам предстоит пройти полосу препятствий, сыграть в городки и бильярд, принять участие в бросках мяча в кольцо и биатлоне на санках.

Пресс-служба Правительства Тверской области