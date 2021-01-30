Ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская вакцинировалась от COVID-19

Ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская сообщила, что уже прошла первый этап вакцинации от коронавируса.

«Все прошло хорошо, никаких побочных действий я не ощутила», – рассказала Людмила Скаковская.

По словам ректора, многие преподаватели вуза также сделали прививки или записались на вакцинацию. О возможности привиться оповещены и все студенты ТвГУ.

«У нас имеются медицинские кабинеты, но все же вакцина требует особых условий хранения. Поэтому сотрудники и студенты университета могут пройти вакцинацию в рамках наших договоров с тверскими больницами. Такая возможность при отсутствии противопоказаний есть у каждого. Считаю, что делать прививку надо. Это совсем не страшно и позволяет чувствовать себя в безопасности», – считает Людмила Скаковская.

В Тверской области вакцинировались 14 408 человек – это 63,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 29 января, прививку сделали 1850 жителей региона. Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

«Кампания по вакцинации набирает обороты. В ближайшее время показатель вырастет до 2000-2200 ежедневно вакцинированных, в том числе, за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в Верхневолжье развернуто 30 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.