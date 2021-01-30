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Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 января 2021 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 24 984 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 221 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 14 408 жителей, за последние сутки – 1850 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 532 085, в том числе за последние сутки их проведено 2953.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 28 873 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 373 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
516 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 9188
Конаковский район 2088
Вышневолоцкий городской округ 1649
Ржев 1558
Торжок 1356
Кимры 1241
Калининский район 1142
Бологовский район 856
Лихославльский район 694
Осташковский городской округ 635
Нелидовский городской округ 592
Бежецкий район 586
Старицкий район 580
Торопецкий район 544
Кашинский городской округ 540
Калязинский район 534
Андреапольский муниципальный округ 461
Максатихинский район 448
Весьегонский муниципальный округ 358
Торжокский район 361
Спировский район 309
Кувшиновский район 308
Зубцовский район 286
Западнодвинский муниципальный округ 272
Оленинский муниципальный округ 250
Селижаровский муниципальный округ 224
Рамешковский район 228
Ржевский район 212
Кимрский район 192
Фировский район 164
Кесовогорский район 132
ЗАТО Озёрный 142
Лесной муниципальный округ 126
Бельский район 125
Краснохолмский муниципальный округ 117
Жарковский район 89
Пеновский муниципальный округ 79
Сонковский район 77
Молоковский район 61
Сандовский муниципальный округ 49
Удомельский городской округ 20
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области