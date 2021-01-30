Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 24 984 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 221 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 14 408 жителей, за последние сутки – 1850 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 532 085, в том числе за последние сутки их проведено 2953.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 28 873 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 373 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

516 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 9188

Конаковский район 2088

Вышневолоцкий городской округ 1649

Ржев 1558

Торжок 1356

Кимры 1241

Калининский район 1142

Бологовский район 856

Лихославльский район 694

Осташковский городской округ 635

Нелидовский городской округ 592

Бежецкий район 586

Старицкий район 580

Торопецкий район 544

Кашинский городской округ 540

Калязинский район 534

Андреапольский муниципальный округ 461

Максатихинский район 448

Весьегонский муниципальный округ 358

Торжокский район 361

Спировский район 309

Кувшиновский район 308

Зубцовский район 286

Западнодвинский муниципальный округ 272

Оленинский муниципальный округ 250

Селижаровский муниципальный округ 224

Рамешковский район 228

Ржевский район 212

Кимрский район 192

Фировский район 164

Кесовогорский район 132

ЗАТО Озёрный 142

Лесной муниципальный округ 126

Бельский район 125

Краснохолмский муниципальный округ 117

Жарковский район 89

Пеновский муниципальный округ 79

Сонковский район 77

Молоковский район 61

Сандовский муниципальный округ 49

Удомельский городской округ 20



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области