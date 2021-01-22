В Тверской области назвали победителей конкурса «Человека года» и «Лучший социальный проект года»

29 января в Тверской области состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам и дипломантам второго регионального конкурса«Человек года» и «Лучший социальный проект года», организованногоОбщественной палатой региона.В связи с эпидемиологической ситуацией трансляция велась в сети Интернет на сайте Тверской государственной академической филармонии. Участников поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Главное богатство Верхневолжья – это талантливые и трудолюбивые люди, преданные своему делу, родному краю, России.В конкурсе «Человек года» и «Лучший социальный проект года» отмечаются весомые заслуги жителей и организаций Тверской области в социально-экономическом развитии нашего региона, реализации национальных проектов, благотворительности. Сердечно поздравляю с заслуженным признанием всех победителей регионального конкурса», – отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Конкурс направлен на поощрение граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, СМИ Тверской области за активную деятельность по развитию институтов гражданского общества, благотворительности и меценатства, защите прав граждан.

Лауреатами премии «Человек года» по итогам 2020 года стали:

– в номинации «За личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности» Андрей Ковалев за проект «Апробация и внедрение стандартов нового поколения»(г. Западная Двина);

– в номинации«За личные заслуги и достижения в общественной деятельности» Светлана Никифорова за проект «Старость на здоровье»(г. Тверь);

– в номинации «За личные заслуги и достижения в общественной деятельности» Екатерина Самсонова за проект «Внедрение новых технологий помощи семьям с ментальными нарушениями»(г. Тверь).

Лауреатами конкурса «Лучший социальный проект года» в 2020 году стали:

– в номинации «Охрана окружающей среды, экологии и защита животных» проект Сергея Пажетнова «Спасение и реабилитация медвежат-сирот бурого медведя» (Торопецкий район);

– в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи» проект Сергея Сергеева «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт» (поселок Калашниково);

– в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи» проект Вадима Макарова «Историко-поисковая экспедиция «Калининский фронт» (г. Тверь);

– в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи» проект Андрея Киселева «Проект «Строительство и благоустройство мемориала воинам-афганцам и участникам локальных конфликтов» (поселок Жарковский);

– в номинации «Социальная поддержка граждан, защита прав и свобод человека и гражданина» проект Дмитрия Хилькевича и Михаила Окорокова «Начнибизнес69» (г. Тверь);

– в номинации «Социальная поддержка граждан, защита прав и свобод человека и гражданина» проект Марины Леонович «Забота» (г. Тверь);

– в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодёжи» проект Межпоселенческой библиотеки и Детской школы искусств, Лихославльского районного литературного объединения «Черёмушка»«Книга памяти лихославльцев» (Лихославльский район).

Впервые в конкурсе разыграна специальная номинация – «За самоотверженный труд в условиях пандемии»регионального конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года».Этой наградойотмечены медики и другиеспециалисты, принявшие на себя все трудности и риски периода пандемии коронавируса.

За личные заслуги и достижения в профессиональной и общественной деятельности, социальном служении премией «Человек года» были награждены:

– Сергей Козлов, Министр здравоохранения Тверской области;

– Александр Раздорский, главный эпидемиолог Тверской области;

–Вера Смирнова, врач-терапевт участковый городской поликлиники №8;

– Галина Труфанова, заведующий пульмонологическим отделением Областной клинической больницы;

– Сергей Кудряшов, заведующий отделом организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тверской станции скорой медицинской помощи;

– Константин Шахматов, главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи;

– Александр Евстафьев, начальник цеха № 3 Торопецкого производственного филиала ООО «Гекса-нетканые материалы;

– Игорь Алышев, член Общественной палаты Тверской области;

– Светлана Пушкина, фельдшер кабинета общей врачебной практики (семейной медицины) Жарковской центральной районной больницы;

– Татьяна Рожкова, воспитатель детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Зубцовского детского дома;

– Светлана Гурак, медицинская сестра неврологического отделения Детской областной клинической больницы;

– Екатерина Богданова, заведующая инфекционным госпиталем, врач общей практики Нелидовской центральной районной больницы;

– Каринэ Конюхова, главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П.Аваева.

За реализацию проектов и инициатив, направленных на противодействие распространению и преодоление последствий коронавирусной инфекции специальная номинация – «За самоотверженный труд в условиях пандемии» премией «Лучший социальный проект года» награждены:

–Кимрская фабрика имени Горького, за организацию производства медицинских респираторов и защитных комбинезонов для работы в условиях распространения коронавируса;

– Тверская станция скорой медицинской помощи, за организацию медицинского обслуживания населения в режиме повышенной опасности;

– компания«Фармконцепт», за запуск производственной линии по производству антибиотика для вспомогательного лечения коронавирусной инфекции;

– компания «Метавр», за организацию производства функциональных кроватей для оснащения инфекционных госпиталей и рециркуляторов, оказание благотворительной помощи государственным медицинским учреждениям Тверской области;

– компания «Гекса – нетканые материалы», за организацию массового производства одноразовой продукции медицинского назначения;

– компания «Пластик –Строймаркет», за организацию временного производства антисептиков;

– компания «Аванти», за организацию временного производства медицинских масок;

– компания «БиоПласт», за разработку мягких противопролежневых позиционеров для пациентов с COVID 19 во время терапии и при проведении процедур искусственной вентиляции лёгких;

– филиал акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», общественная организация «Атомная молодёжь», за реализацию социального проекта «Герои нашего времени: волонтёры КАЭС против COVID 19», добровольческую помощь пожилым людям, семьям оперативного персонала атомной станции, переведённого на особые условия проживания.



Пресс-служба Правительства Тверской области