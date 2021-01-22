В Тверской области ускорят реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья

В Тверской области увеличивают объемы и ускоряют реализацию региональной адресной программы на 2019-2025 годы по переселению граждан из аварийного жилья. Это связано с готовностью ряда участков для строительства нового жилья в пяти муниципалитетах региона и переносом работ на более ранние сроки. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 29 января провел Губернатор Игорь Руденя.

«Работа ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это не просто программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и активное участие региона в увеличении качественных квадратных метров жилья для населения Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Участниками первого этапа программы в 2019-2020 годах стали Тверь, Торжок, Бельский, Зубцовский, Конаковский, Торопецкий районы, Осташковский и Вышневолоцкий городские округа.

На втором этапе программы (2020-2021 годы) количество переселяемых граждан увеличивают с 509 ранее запланированных до 538 человек, расселяемую площадь – с 8,2 тыс. кв. метров до 8,8 тыс. кв. метров. Из аварийного жилья в благоустроенные квартиры переедут жители Твери, Ржева, Конаковского, Ржевского и Старицкого районах, Сандовского муниципальном округе.

На третьем этапе программы (2021-2022 годы) количество переезжающих в новые квартиры вырастет с 458 до 1103 человек, объемы расселяемых площадей – с 8,2 тыс. кв. метров до 17,7 тыс. кв. метров. Переселение будет проводиться в Твери, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком и Нелидовском городских округов, Калининском, Ржевском, Спировском районах.

В общей сложности по региональной программе к 1 сентября 2025 года в Верхневолжье новое жилье получит 5121 житель области. Расселяемая аварийная площадь составит порядка 90 тыс. кв. метров.

На реализацию программы переселения граждан их аварийного фонда в Тверской области в 2019-2025 годах предусмотрено порядка 4 млрд рублей: свыше 3,4 млрд рублей из федерального и около 570 млн рублей изрегионального бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области