В Тверской области выездные прививочные бригады будут работать на базе четырех больниц региона

В Тверской области выездные прививочные бригады будут работать на базе Областной клинической больницы, Вышневолоцкой, Нелидовской и Бежецкой ЦРБ.Благодаря их работе сделать прививку от новой коронавирусной инфекции смогут жители тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов. Вопросбыл рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 29 января провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона считает главной задачей обеспечить доступность иммунизации во всех муниципальных образованиях, в том числе за счёт работы выездных бригад. Для эффективной работы в районах уже подготовлена необходимая инфраструктура, которая позволит охватить вакцинацией всех желающих жителей региона.

Прививочные бригады «Областной клинической больницы» будут прикреплены к социальным учреждениям с круглосуточным пребыванием и персоналу крупных предприятий Калининского района, врачи Вышневолоцкой ЦРБ помогут вакцинироваться жителям населенных пунктов Фировского района и ЗАТО «Озерный». Мобильные бригады медиков из Нелидовской ЦРБ окажут помощь желающим сделать прививку из Пеновского, Жарковского и Бельского районов, а специалисты из Бежецкой ЦРБ – жителям Лесного, Сандовского, Молоковкого, Сонковского и Кесовогорского районов.

На данный момент в Верхневолжье поступило более 22,7 тысячи доз вакцины «Спутник V». 12 558 человек в регионе уже сделали прививку – это более 55% от общего количества поставленной в Тверскую область вакцины.

Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Идёт работа по организации записи через портал Госуслуги.На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом,минуя регистратуру.

Сейчас вакцинация проводится на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, а также четырех ЦРБ в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве и Торжке.

Также сделать прививку можно в специализированных кабинетах,которые открыты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской,Селижаровской, Торжокской ЦРБ, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области