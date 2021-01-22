Жители Тверской областной смогут увидеть «Монеты славы»

28 января на площадке тверского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открылась выставка Банка России «Монеты славы». Экспозиция состоит из фотопанно, которые рассказывают о памятных монетах, посвящённых спортивным событиям и выдающимся спортсменам, их достижениям и победам, принесшим им мировую известность.

Среди героев экспозиции: лучший футбольный вратарь XX века Лев Яшин, первый советский чемпион мира по шахматам М.М. Ботвинник, двукратный олимпийский чемпион по хоккею А.Н. Мальцев и многие другие.

«Памятные монеты Банка Россия создаются художниками-медальерами и изготавливаются на монетных дворах. Эти монеты отличаются качеством чеканки, совершенством художественных приемов и техник. Первые монеты с изображением спортивных событий были выпушены в связи с московской Олимпиадой 1980 года, с тех пор выходят регулярно. В настоящее время спорту посвящено около 200 монет», - рассказал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тверского отделения Банка России Татьяна Федотова.

Удобный формат выставки позволит не только детально рассмотреть изображения на монетах, но и узнать об истории того или иного вида спорта, главных спортивных достижениях России и СССР.

Выставка продлится до 12 февраля.