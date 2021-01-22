Игорь Руденя принял участие в заседании Коллегии Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области

29 января Губернатор Игорь Руденя принял участие в расширенном заседании Коллегии Управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Тверской области, которое провел начальник Управления Петр Пырх. Рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений внутренних дел регионав 2020 году и задачи на 2021-й.

Участвовали также Председатель Законодательного Собрания регионаСергейГолубев,главный федеральный инспектор по Тверской области ИгорьЖуков, прокурор Тверской области Сергей Лежников.

«Хочу поблагодарить вас за деятельность в 2020 году.Вы участвовали в нашей общей работе по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.Управление добилось положительных результатов в решении задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным», – обратился к правоохранителям Игорь Руденя.

В Тверской области снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, повысилась их раскрываемость. Возросла эффективность работы по выявлению преступлений в сфере экономики, пресечению экстремистских и террористических проявлений.Заметно снизилось число бытовых правонарушений.Отдельно Игорь Руденя подчеркнул работу по противодействию незаконной миграции, важную для обеспечения занятости жителей региона.

Губернатор назвал приоритеты в наступившем году.Большого внимания требуют противодействие мошенничеству, профилактическая работа подразделений по делам несовершеннолетних, а также участковых уполномоченных с подростками и их родителями.

Правительство Тверской области оказывает поддержкурегиональному Управлению.В 2020 годуподразделениям передано 85 новых служебных автомобилей, оснащённых необходимым оборудованием.Это рекордное количество за прошедшие годы. Всего с 2017 года УМВД региона усилено 248 специализированными машинами.

Кроме того,введены ежемесячные социальные выплаты, которые получают почти 500 сотрудников органов внутренних дел, 215 из них –участковые уполномоченные, которые трудятся в районахВерхневолжья.

Игорь Руденя вручилблагодарности Губернатора Тверской области сотрудникам УМВД по Тверской области за добросовестную службу, высокие личные показатели в оперативно-служебной деятельности и значительный вклад в дело борьбы с преступностью в регионе.

На заседании был представлен начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Тверской области ДмитрийАрзанов.

Пресс-служба Правительства Тверской области