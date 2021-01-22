Проект поисковиков из Тверской области удостоен президентского гранта

Проект Тверской региональной общественной организации по содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества «Исток» удостоен президентского гранта.

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя. – Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата».

В рамках реализации проекта «Герои былых времён» запланировано проведения полного цикла поисковых работ и привлечениежителей и общественных объединений тверского региона к работе по увековечению памяти погибших в годы войны защитников Отечества.

Молодёжь будет задействована при проведении полевых историко-поисковых выходов, в работе с архивными документами, музеями и библиотеками.

По итогам реализации проекта будут созданы видеофильмы о жителях Верхневолжья - героях войн, в которых участвовала наша страна в XVII—XX веках. Они будут размещены в открытом доступе.

Правительство Тверской области оказывает ежегодную финансовую поддержку по организации поисковых работ в рамках Вахты Памяти. В 2020 году на эти цели было направлено 6,5 млн рублей.

Один из проектов – Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» Российского военно-исторического общества. В 2020 году она проводилась вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату и объединила около 500 поисковиков из 53 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана. Были обнаружены останки более 704 красноармейцев, установлено 12 имён. За время работы экспедиции расположение лагеря посетили более 1000 детей и взрослых в составе различных групп и экскурсионных маршрутов.

Пресс-служба Правительства Тверской области