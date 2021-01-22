В Тверской области за сутки почти 2 тысячи человек сделали прививку от коронавирусной инфекции

Число вакцинированных от новой коронавирусной инфекции в Тверской области за сутки приближается к двум тысячам человек. За вчерашний день, 28 января, прививку сделали 1960 жителей Тверской области. Всего вакцинировались 12 558 человек – это 55,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 11 375 жителях Верхневолжья, прошедших вакцинацию.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

«Кампания по вакцинации набирает обороты. В ближайшее время показатель вырастет до 2000-2200 ежедневно вакцинированных, в том числе, за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

К вакцинации стали активно подключаться сотрудники сферы образования. Светлана Халяпина работает в МОУ СОШ №40 Твери учителем русского языка и литературы, а также является заместителем директора по воспитательной работе. Она сделала прививку от коронавирусной инфекции и уже на следующий день вновь вернулась в школу к детям.

«Призываю каждого сделать прививку. Это очень важный шаг. Нам нужно обезопасить тех, кто рядом – детей, людей пожилого возраста, позаботиться о медицинских работниках, которые на протяжении долгого времени ежедневно спасают жизни людей. Каждый из нас, наверное, уже устал жить в этих трудных условиях. И каждый сейчас может помочь сделать мир безопаснее – для этого надо сделать прививку», – отметила Светлана Халяпина.

Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

В Верхневолжье развернуто 30 прививочных пунктов. Вакцинация в Тверской области проводится на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

В районах Тверской области прививочные кабинеты открыты в Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Пресс-служба Правительства Тверской области