29 января – День образования Калининской области

Уважаемые жители Верхневолжья!

Сердечно поздравляю вас с 86-й годовщиной образования Калининской области!

Мы любим древнюю тверскую землю, где берет начало великая русская река Волга. Гордимся нашим краем, внесшим значительный вклад в становление и укрепление российской государственности, духовно-нравственных традиций нашего народа, основанных на его единстве, самоотверженном труде и любви к Отчизне. Поэтому Верхневолжье называют сердцем России.

Многие поколения жителей своим трудом создали надежный промышленный, аграрный, научный и культурный потенциал нашего региона. Сегодня это основа для успешной реализации национальных проектов, создания и модернизации предприятий, формирования современной дорожно-транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры.

Благодарю за добросовестную работу всех, кто своим профессионализмом, энергией, целеустремленностью развивал и развивает Верхневолжье.

Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов в труде на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые земляки!

Примите поздравления с 86-й годовщиной образования Калининской области!

Дата 29 января 1935 года стала новой точкой отсчета в истории древней тверской земли. Возрождение административно-территориальной субъектности региона дало мощный стимул развитию всех территорий, городов и районов области, динамичной модернизации промышленности, сельского хозяйства, на новый уровень вышли образование, наука и культура.

В этот знаменательный день мы вспоминаем добрым словом поколения тверичан, честно и добросовестно трудившихся на родной земле, внесших неоценимый вклад в Великую Победу, послевоенное восстановление народного хозяйства, преобразование Нечерноземья.

Сегодня Верхневолжье развивается вместе со всей страной. На повестке дня – национальные проекты, которые отражают запросы на реальное повышение уровня и качества жизни.

У нашего региона есть все для успешного настоящего и перспективного будущего, и главное – это желание людей быть подлинными хозяевами, любить и развивать родной край.

От имени Законодательного собрания желаю всем успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания

Тверской области С.А.ГОЛУБЕВ.

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Дорогие жители Тверской области!

Поздравляем вас с Днем образования Тверской области!

Это большой праздник, объединяющий всех жителей, независимо от возраста, национальности, вероисповедания!

Тверская область разная и многоликая. Каждый муниципалитет вносит особые черты в ее образ. Города и районы уверенно развиваются, бережно сохраняя память о своих предках, укрепляя лучшие традиции трудолюбия и гостеприимства. По всей стране и за ее пределами известны многие тверские предприятия и хозяйства, добившиеся успеха в самых разных отраслях.

Уверены, солидарно мы способны сдвинуть горы. Только единой командой сможем передать нашим детям и внукам динамично развивающуюся область с заделом на будущее. Всем памятен ратный и трудовой подвиг тверичан в годы Великой Отечественной войны. Мы стремимся быть достойными ветеранов, которые создали мощную базу для благополучия и процветания нашей области, продолжаем начатое ими дело, своими поступками, заботой и вниманием выражаем им уважение и признательность.

От всей души желаем всем жителям Тверской области новых свершений, здоровья, счастья и благополучия. У нас есть конкурентные преимущества и прочный фундамент, будем их использовать и двигаться вперед!

С праздником!

С Днем образования Тверской области, друзья!

Депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.