МЫ ПОМНИМ ОБ ЭТИХ 872 ДНЯХ

В среду вся страна отмечала историческую дату: 77 лет назад, 27 января 1944 года была полностью снята блокада города-героя Ленинграда.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда, которая длилась долгих 872 дня. В сентябре 1941 года город на Неве был взят в блокадное кольцо. А в 1944 году 14 января началась операция войск Ленинградского фронта, в результате которой 27 января блокада была полностью снята.

В эти дни по всей стране прошло множество мероприятий и акций, посвященных полному освобождению города Ленинграда, и Конаковский район не стал исключением. Во вторник сотрудниками центра молодежной политики «Иволга» (директор И. Сотская), движением «Волонтеры Победы» (председатель И. Карпова) и ВПЦ «Звезда» (руководитель В. Гореликов) проведены две акции, приуроченные к этим датам. Они состоялись в поселках Редкино и Новозавидовском. В детской школе искусств села Селихово к годовщине снятия блокады Ленинграда прошла акция памяти «Блокадный хлеб». Областная акция «Блокадная ласточка» проходила в школах и культурных учреждениях поселений Конаковского района. Также во многих поселениях прошли тематические встречи. Очень важным организаторы считают, чтобы об ужасах блокады, о тяготах войны знали, в первую очередь, дети. Ведь прошло уже 77 лет, выросло не одно поколение. Но подвиг, совершенный ленинградцами в годы блокады, навсегда останется в нашей памяти, в названиях улиц и площадей, в величественных и мемориальных комплексах.

В среду, 27 января, в день полного освобождения города на Неве в ДК «Современник» прошла акция «Блокадный хлеб», в которой приняли участие учащиеся образовательных учреждений Конаковского района. Организаторами акции также выступили ЦМП «Иволга» и патриотический клуб «Звезда» при поддержке отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.