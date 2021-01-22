ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
29 января (пятница)
- Первенство России по джиу-джитсу до 16 лет и 21 года. г. Конаково. ДЮСШ «Олимп». Соревнования проходят БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ.
30 января (суббота)
- Театральная юмористическая программа «Однажды в январе». ДК «Современник», начало в 14.00. Вход платный.
- Концерт творческих коллективов «Снежная фантазия». ГДК им. Воровского, начало в 15.00. Стоимость билета 150 рублей.
- Кружок любителей русского языка «Язык мой - друг мой». Конаковская МЦБ, начало в 15.00. Вход свободный (для детей от 11 лет).
31 января (воскресенье)
- «Конаковская лыжня» - муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Конаковский бор, начало в 11.00.
- Вечер памяти, посвящённый 83-й годовщине со дня рождения Владимира Высоцкого. Конаковская МЦБ, начало в 15.00. Вход свободный.
- Концерт губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», посвящённый творчеству Александры Пахмутовой. Дом музыки, ул. Промышленная,1. Начало в 17.00. Стоимость билета 300 рублей.