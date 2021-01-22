ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

29 января (пятница)

- Первенство России по джиу-джитсу до 16 лет и 21 года. г. Конаково. ДЮСШ «Олимп». Соревнования проходят БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ.



30 января (суббота)

- Театральная юмористическая программа «Однажды в январе». ДК «Современник», начало в 14.00. Вход платный.

- Концерт творческих коллективов «Снежная фантазия». ГДК им. Воровского, начало в 15.00. Стоимость билета 150 рублей.

- Кружок любителей русского языка «Язык мой - друг мой». Конаковская МЦБ, начало в 15.00. Вход свободный (для детей от 11 лет).

