Губернатор Игорь Руденя обсудил с руководством ООО «Шелл Нефть» реализацию в Торжке нового инвестпроекта

Губернатор Игорь Руденя посетил завод «Шелл» в Торжке. На предприятии производится более 80% реализуемых в России смазочных материалов под брендом Shell. Глава региона осмотрел предприятие и обсудил реализацию нового инвестиционного проекта с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым.

Сейчас мощности предприятия в Торжке составляют 200 млн литров масла в год. Отчисления в бюджет Тверской области в 2020 году составили более 272 млн рублей. Проект по развитию завода предусматривает увеличение объемов производства в течение трех лет до 300 млн литров масла в год. Объем инвестиций составит до 6 млрд рублей, а ежегодные дополнительные налоговые отчисления - не менее 100 млн рублей.

«Шелл Нефть» реализует один из самых масштабных инвестпроектов в промышленном секторе Тверской области. В ближайшие годы планируется увеличить объём выпуска смазочных материалов, создать 500 новых рабочих мест. Важно, что в проекте заложено создание инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера. Такой подход отвечает современным трендам комплексного развития промышленных площадок в Верхневолжье, когда в одной системе объединяются основное и обеспечивающие производства, а также учреждения по подготовке квалифицированных кадров», – отметил Игорь Руденя.

На территории инновационно-промышленного парка, который планируется создать в рамках реализации инвестиционного проекта, предполагается разместить логистические и сборочные производства, предприятия по выпуску металлической и пластиковой упаковки.

Как подчеркнул Игорь Руденя, со стороны Правительства Тверской области будет оказано необходимое содействие для реализации инвестиционного проекта в установленные сроки.

Научно-образовательный кластер в сфере нефтепереработки для подготовки квалифицированных кадров планируется создать на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

«Планируем плотно работать не только со школами Торжка, но и других муниципальных образований Тверской области с точки зрения профориентации, выявления наиболее талантливых ребят, которых затем возьмем на обучение. Также планируем развивать целевую подготовку для передовых предприятий региона», – сообщил ректор вуза Виктор Мартынов.

Пресс-служба Правительства Тверской области