В Тверской области возрождается институт наставничества

В Верхневолжье возрождается институт наставничества. На предприятиях и в организациях Тверской области все активней внедряется эта давно зарекомендовавшая себя форма адаптации и профессионального развития кадрового состава. Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение об организации наставничества в Правительстве Тверской области и исполнительных органах государственной власти региона.

Губернатор Игорь Руденя считает, что наставничество необходимо для обеспечения экономики и социальной сферы региона квалифицированными специалистами. По мнению главы региона, передавая опыт начинающим сотрудникам, профессионалы способствуют закреплению молодёжи на тверской земле и вносят тем самым вклад в укрепление кадрового потенциала Верхневолжья.

В Правительстве Тверской области и исполнительных органах власти региона будут использоваться единые подходы к организации и технологии осуществления наставничества.

Поступление на государственную гражданскую службу или переход в другой государственный орган неизбежно сопровождается определенным периодом адаптации. Задача наставника - помочь новому сотруднику, особенно молодому, почувствовать себя комфортно в коллективе, передать ему свой опыт и знания, разъяснить организационную структуру и порядок служебного взаимодействия, связанный с исполнением должностных обязанностей.

Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и результативных сотрудников. Он помогает начинающему специалисту определить оптимальный путь выполнения поставленных перед ним задач.

Пресс-служба Правительства Тверской области