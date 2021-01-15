Телятница из Лесного муниципального округа записала свою семью на вакцинацию от коронавируса

Оксана Новинская, телятница из деревни Новая Горка Лесного муниципального округа, мать шестерых детей, записала себя, мужа и старших детей на прививку от коронавируса.

«Конечно, надо вакцинироваться. Без защитной прививки в наше время нельзя даже безопасно общаться. Я тяжело переношу простудные заболевания, поэтому хотела бы избежать заражения коронавирусом. И мужу посоветовала привиться, и старшим детям. Записались у нашего фельдшера. Один сын сейчас работает в Твери. Тоже собирается сделать прививку. Вообще когда много детей, родителям некогда болеть. Поэтому вакцинироваться надо, без этого никак», – считает Оксана Новинская.

По данным на 28 января, 10514 жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса – это 46,3 % от общего количества вакцины, поступившей в Тверскую область. В федеральный регистр внесена информация о 8054 жителях региона, прошедших вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. Губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

«Кампания по вакцинации набирает обороты. В ближайшее время показатель вырастет до 2000-2200 ежедневно вакцинированных, в том числе, за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области», – отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в Верхневолжье развернуто 30 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.