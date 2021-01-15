Медсестра Любовь Шарипова призывает жителей Верхневолжья сделать прививку от коронавируса

Медсестра Тверского областного психоневрологического диспансера Любовь Шарипова сделала прививку от коронавирусной инфекции. По мнению медработника, масштабная вакцинация необходима.

«Я привилась 22 января. Никаких побочных действий не было. Считаю, что пандемия коронавирусной инфекции – очень страшная болезнь. Поэтому предлагаю не бояться прививок, делать их, потому что это касается здоровья каждого из нас, наших близких», – говорит Любовь Шарипова.

По данным на 28 января, 10514 жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса – это 46,3 % от общего количества вакцины, поступившей в Тверскую область. В федеральный регистр внесена информация о 8054 жителях региона, прошедших вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. Губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

«Кампания по вакцинации набирает обороты. В ближайшее время показатель вырастет до 2000-2200 ежедневно вакцинированных, в том числе, за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области», – отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в Верхневолжье развернуто 30 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351