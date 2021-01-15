Игорь Руденя утвердил 12 представителей Общественной палаты Тверской области

Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение об утверждении одной трети членов Общественной палаты Тверской области пятого созыва на период с 2021-2024 годы. В состав обновленного органа войдут 12 представителей различных сфер деятельности.

В состав Общественной палаты региона вошли:

- Александр Бутузов, директор Тверского филиала «Московского гуманитарно-экономического университета»;

- Юлия Васильчук, заведующая кафедрой экологического права и правового обеспечения юридического факультета Тверского государственного университета;

- Александр Иванников, проректор по воспитательной и социальной работе Тверского государственного технического университета;

- Евгений Калекин, руководитель исполкома Тверского отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!»;

- Каринэ Конюхова, главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева;

- Татьяна Куюкина, директор Тверской областной картинной галереи;

- Галина Лапушинская, заведующая кафедрой государственного управления Института экономики и управления Тверского государственного университета;

- Виталий Мартынюк, протоиерей, благочинный Максатихинского округа Бежецкой епархии Русской православной церкви;

- Валерий Смирнов, помощник сенатора Российской Федерации В.П. Лукина по работе в Тверской области;

- Виталий Тулупов, секретарь Тверской епархии, настоятель религиозной организации «Николаевский Малицкий мужской монастырь Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви»;

- Сергей Фалеев, председатель административно-хозяйственного отдела Религиозной организации «Ржевская Епархия» Русской Православной Церкви;

- Марина Цуркан, доцент кафедры государственного управления Тверского государственного университета.

Общественная палата Тверской области является коллегиальным общественным органом и формируется в составе 36 человек. По одной трети состав утверждается Губернатором Тверской области, региональным Законодательным Собранием и членами Общественной палаты. Кандидаты заранее должны быть представлены местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области