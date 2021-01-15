Финансовой системе Тверской области исполнилось 245 лет

28 января отмечается День образования финансовых органов Тверской области. В этом году этой системе региона исполнилось 245 лет. Сотрудников и ветеранов отрасли со знаменательной датой поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваша ответственная, высокопрофессиональная деятельность служит достижению целей национального развития на территории Тверской области. Участвуя в формировании и реализации региональной бюджетной политики, вы способствуете укреплению потенциала нашего региона», – отметил Губернатор в поздравлении, направленном работникам финансовой системы Тверской области

Свою историю финансовая система Тверской области ведет с 28 января 1776 года, когда на основании законодательного акта Екатерины II была образована Тверская казенная палата, ставшая основным финансовым и хозяйственным ведомством губернии.

На разных исторических этапах происходила корректировка задач, создавались самостоятельные ведомства для реализации отдельных полномочий.

Сегодня государственная финансовая система региона включает в себя Министерство финансов Тверской области, финансовые органы муниципальных образований, территориальные органы Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы.

Круг задач, поставленных перед Министерством финансов Тверской области, весьма обширный. Кроме проведения единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики, повышения эффективности использования средств областного бюджета, совершенствования межбюджетных отношений, проведения мероприятий по увеличению доходной базы бюджета, в регионе активно реализуются проекты, среди которых Программа поддержки местных инициатив, региональная Программа по повышению уровня финансовой грамотности населения, проект по централизации бухгалтерского учета и отчетности.

Эффективное выполнение поставленных перед ведомством задач невозможно без квалифицированных кадров. Сегодня основой финансовой системы региона является опытная команда специалистов. Для сохранения высокого профессионального уровня сотрудников в Министерстве финансов Тверской области особое внимание уделяется развитию института наставничества. Для привлечения молодежи Минфин региона активно взаимодействует с высшими учебными заведениями. Студентам предоставляется площадка для практического применения полученных знаний. Молодые специалисты, проявившие ответственность, инициативность, а также заинтересованность в развитии финансовой системы Верхневолжья, после прохождения практики получают приглашение на работу.

Пресс-служба Правительства Тверской области