В Тверской области назовут победителей конкурса «Человека года» и «Лучший социальный проект года»

29 января в Тверской области назовут победителей второго регионального конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года», организованного Общественной палатой региона. Прямую трансляцию объявления лауреатов и дипломантов, которая пройдет в Тверской государственной академической филармонии, можно будет посмотреть в 15:00 по ссылке http://tver-philharmonic.ru/streaming/

«Достижения лауреатов и победителей конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года» являются примером деятельного участия в развитии региона, служат сохранению исторической памяти нашего народа, духовного и культурного наследия, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Почётное звание «Человек года» присуждается жителям Верхневолжья за личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности, социальной или общественной работе. Всего будет названо трое лауреатов и шесть дипломантов.

Награды «Лучший социальный проект года» вручат за реализацию социальных проектов в развитии институтов гражданского общества. Это инициативы в экологии, благоустройстве территорий, в социальной поддержке граждан, популяризации культуры и истории, пропаганде здорового образа жизни, развитии благотворительности и волонтерства. Семь проектов станут лауреатами, девять – дипломантами конкурса.

Впервые в конкурсе будет разыграна специальная номинация – «За самоотверженный труд в условиях пандемии». Этой наградой будут отмечены медики и другие специалисты, принявшие на себя все трудности и риски периода пандемии коронавируса.

Кроме того, отметят предприятия и организации региона, освоившие новые форматы работы в условиях пандемии. Соискателями в этой номинации также стали социальные предприниматели, волонтеры, благотворительные фонды, реализованные НКО социальные проекты и гражданские инициативы.

Пресс-служба Правительства Тверской области