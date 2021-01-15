В деревне Верхняя Троица Тверской области открылся пункт проката средств реабилитации

В деревне Верхняя Троица Тверской области открылся пункт проката технических средств реабилитации. Он создан при комплексном центре социального обслуживания населения Кашинского городского округа.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал важность поддержки пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья. В том числе это создание возможностей для повышения качества жизни и активности людей старшего возраста.

Теперь для жителей Верхней Троицы, нуждающихся в особой помощи и уходе, доступны такие средства реабилитации, как ходунки, трости, прикроватные столики и другие предметы.

Пункт проката средств реабилитации открыт благодаря участию центра соцобслуживания в грантовом проекте «Ближний круг» благотворительного фонда «Добрый город Петербург». Практика работы участковой службы «Социальная экспедиция» стала одним из победителей проекта.

Практика направлена на повышение доступности социальных услуг для жителей удаленных сельских территорий, позволяет улучшить качество жизни пожилых граждан и людей с ограничениями по здоровью.

Пресс-служба Правительства Тверской области