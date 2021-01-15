Представители Тверской области могут принять участие в восьмом сезоне Российской национальной премии «Студент года»

Дан старт новому, восьмому сезону Российской национальной премии «Студент года», финал которой состоится в Томске. Участники премии прошлых летв эти днипринимают участие в образовательной смене мастерской управления «Сенеж».

В прошлом году в региональных этапах премии приняли участие более 15 тысяч человек.Лауреатами стали 73 студента и студенческих объединения из 36 регионов России, в том числе из Тверской области. Лауреатом в номинации «Комиссия по качеству образования года» среди обучающихся образовательных организаций высшего образования стал Студенческий совет по вопросам качества образования ТГУ, в номинации «Патриотическое объединение года» среди профессиональных образовательных организаций – Патриотическое объединение «Двина».

В Тверской области сейчас насчитывается порядка 50 тысяч студентов вузов и колледжей. На встрече с активом студентов тверских вузов 25 января Губернатор Игорь Руденя отметил: это важнейший кадровый потенциал региона.

«Мы стремимся к развитию страны при участии своих кадров, своих людей, которые мыслят, развивают, двигают вперёд не только прогресс, но и страну, города, регионы, отрасли», – сказал на встречеглава региона.

Образовательная смена мастерской управления «Сенеж» для участников премии прошлых лет прошла в смешанном – онлайн и офлайн форматах. Лауреаты премии поработали над стратегией дальнейшего развития конкурса и сформировали личную траекторию развития.

Кроме того, было объявлено о создании на базе премии федеральной программы поддержки инициативной и талантливой молодежи. В состав федеральной программы войдут блоки: «Образовательная смена премии», «Российские интеллектуальные ресурсы» и «Ученик года».

Российская национальная премия «Студент года - совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского Союза Молодежи. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области