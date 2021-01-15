Тур по Тверской области может войти в «Большое золотое кольцо России»

Министерство туризма Тверской области совместно с коллегами из Ярославской области и Общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга разрабатывает новый межрегиональный маршрут «Тверь – Ярославль» для организованных и индивидуальных путешественников.

Создание нового туристического продукта запланировано в рамках «перезагрузки» и расширения маршрута «Золотое кольцо России», инициированных Федеральным агентством по туризму.

С 26 по 28 января по территории Тверской и Ярославской областей проходит автопробег караванеров по маршруту «Тверь – Кашин – Калязин – Углич – Ярославль». В первый день экспедиции эксперты посетили в Твери частный Музей Козла и холдинг «Афанасий», также состоялась экскурсия «Тверь промышленная» в Морозовском городке.

27 января участники автопробега знакомятся с достопримечательностями Калязина и Кашина, а в заключительный день проведут аудит объектов показа и размещения Ярославской области.

Ведущие эксперты России и опытные автопутешественникиоценивают качество придорожной инфраструктуры, безопасность маршрута, удобство мест размещения для автодомов и возможность интеграции нового межрегионального маршрута «Тверь – Ярославль» с маршрутами «Государева дорога», «Заповедные земли Русского Севера», «Золотое кольцо России» и «Сибирский тракт».

Для Тверской области это уже не первый опыт разработки межрегионального маршрута.

В 2019 году Губернатор Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о развитии маршрута «Государева дорога» с руководителями Ростуризма и регионов-участников проекта.

В маршрут вошли достопримечательности Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей. «Государева дорога» – тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву – был построен по указу Петра I. По этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Путешественники смогут повторить путь русских царей и известных писателей.

Тур «Государева дорога» появится в продаже у 8 региональных и 4 федеральных туроператоров. В путешествие с уникальным наполнением «777 километров истории между двумя столицами» туристы смогут отправиться уже на майских каникулах.

Пресс-служба Правительства Тверской области