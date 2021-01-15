В Тверской области открылись еще 4 центра амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом

В Тверской области открылись еще четыре центра амбулаторной помощи (ЦАП) пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19. Таким образом, в настоящее время функционируют 11 ЦАПов из 12 запланированных к открытию. Обеспечение работы учреждений обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 27 января провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул важность реализации проекта по внедрению ЦАПов в Верхневолжье, поскольку это позволяет уменьшить нагрузку на службу скорой медицинской помощи. Центры амбулаторной помощи помогают также развести потоки пациентов с коронавирусом, подозрением на данное заболевание и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

Новые ЦАПы развёрнуты на базе Калининской, Кашинской и Нелидовской ЦРБ, а также в Твери в здании областного клинического кардиологического диспансера, которое расположено на улице Тамары Ильиной, дом 5.

Ранее на территории Верхневолжья открыты ЦАПы на базе городской больницы №5 в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре (ул. Горького,50), в тверской городской больнице №1 (Беляковскийпереулок, 5), в поликлиниках Конаковской, Бежецкой, Торжокской ЦРБ, Ржевской, Кимрской ЦРБ.

За вчерашний день, 26 января,ЦАПы Тверской области приняли 446 человек, в общем с начала работы там оказали помощь более 4 тысячам жителей региона.

Обращаться в ЦАПы могут только первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирусную инфекцию. Иными словами, те, кто еще не обращался за медпомощью в поликлиники и состояние их здоровья позволяет лично приехать на прием.

Центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывает медицинскую помощь исключительно по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.

Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрен ход массовой добровольной вакцинации граждан, которая проводится по поручению Президента РФ.

На данный момент в регионе вакцинировано 8 932 человека – 39,3% от поступившей вакцины. В Верхневолжье развёрнуто 30прививочных пунктов. Глава региона поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области