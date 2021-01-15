Игорь Руденя вручил участнику Великой Отечественной войны Николаю Черных орден Почета

27 января Игорь Руденя по поручению Президента России Владимира Путина вручил участнику Великой Отечественной войны Николаю Макаровичу Черных высокую государственную награду –­ орден Почета.

«Для меня это очень почетная миссия – вручать Вам орден Почета. За ваши заслуги, за то, что Вы всегда готовы помочь другим людям», – отметил Игорь Руденя.

Николай Макарович Черных в годы войны служил в артиллерийских войсках, в том числе - на Дальнем Востоке, принимал участие в военной операции по разгрому Квантунской армии. После войны отдал 30 лет службе во внутренних войсках Вооруженных сил СССР.

По завершению военной карьеры Николай Макарович возглавлял стадион имени «Юных пионеров» в Калинине, а затем специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова.

30 июня 2020 года Николай Черных принимал участие в торжественной церемонии открытия Ржевского Мемориала Советскому солдату. Тогда Николай Макарович взял автограф у Президента России Владимира Путина для девушки-волонтера.

Игорь Руденя поблагодарил Николая Макаровича за труд во благо Родины, активную общественную работу по сохранению исторической правды о подвиге нашего народа во время войны и пожелал здоровья, бодрости и хорошего настроения на долгие годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области