Полуфиналист «Голоса» Кирилл Суслов: «Хорошо, что есть возможность вакцинироваться»

Полуфиналист вокального шоу «Голос», ржевитянин Кирилл Суслов отметил важность того, что в России, в том числе в Тверской области, ведется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

«Некоторые мои знакомые уже сделали прививку, кто-то пока раздумывает. Мы все хотим защититься от COVID-19 и делаем это разными способами, в том числе, используя средства индивидуальной зашиты, профилактические препараты. Хорошо, что есть возможность вакцинироваться и каждый может принять решение о прививке добровольно с учетом рекомендаций врачей, советов друзей, родных и близких», – отметил Кирилл Суслов.

По данным на 27 января, 8932 жителя Тверской области сделали прививку от коронавируса – это 39,3 % от общего количества вакцины. В настоящее время в Верхневолжье поступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V». В течение вчерашнего дня привились 1374 человека. В федеральный регистр внесена информация о 6699 жителях региона, прошедших вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах.

Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Теперь также доступна услуга записи через портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.