Игорь Руденя проинспектировал ход реставрационных работ в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери

27 января Губернатор Игорь Руденя побывал с инспекционной поездкой в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери, который находится на реставрации. Здесь глава региона провел совещание о проведении ремонтных работ в учреждении.

«Перед нами стоит важная задача – создать культурно-историческое пространство, которое даст возможность жителям, туристам познакомиться с выдающимися людьми, которые жили и работали в Твери», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – при реставрации необходимо сохранить элементы архитектуры XIX века, воссоздать все пространство музея в едином стиле, отражающем историю того времени. Также продумать благоустройство прилегающей территории. Глава региона поручил разработать концепцию развития музейного комплекса.

После завершения реставрации в музее планируется проводить сменные выставки, научные конференции, литературно-музыкальные концерты, встречи с интересными людьми. Во флигеле, согласно проекту, будет расположено хранилище фондов редких книг.

Посещаемость музея после реставрации планируется довести до 20500 человек ежегодно.

Городская усадьба, в которой Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин жил в период своего вице-губернаторства, относится к объектам культурного наследия. Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина – первый монографический музей в России – открыт в здании особняка в 1976 году.

В 2017-2018 годах проведены археологические, проектные и реставрационные работы в главном доме усадебного комплекса. В 2021 году планируется завершить ремонт в главном доме, каретном сарае и восточном флигеле усадьбы.

Сегодня, 27 января исполняется 195 лет со дня рождения выдающегося писателя и государственного деятеля Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин жил в Твери с 1860 по 1862 годы, занимая пост вице-губернатора.

В честь знаменательной даты сегодня в Тверском краеведческом музее открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Салтыкова-Щедрина, страницам его биографии, связанной с Тверью и Тверской губернией.

Пресс-служба Правительства Тверской области