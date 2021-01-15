Директор Тверского лицея Инна Мейстер считает вакцинирование педагогов и всего населения важнейшей задачей

Директор Тверского лицея Инна Мейстер считает, что начавшаяся в Верхневолжье массовая вакцинация от коронавирусной инфекции позволит снизить уровень заболеваемости.

«Считаю, что всем педагогам необходимо сделать прививку от коронавируса, если, конечно, к этому нет противопоказаний. Мы должны быть в строю, чтобы учебный процесс нет прерывался и наши дети продолжали получать знания. Хорошо, что вакцинация стала массовой и теперь прививку могут сделать все желающие. На мой взгляд, прививочная кампания – важнейшая задача. Надеюсь, это позволит снизить уровень заболеваемости ковидом», – отметила Инна Мейстер.

По данным на 27 января, 8932 жителя Тверской области сделали прививку от коронавируса – это 39,3 % от общего количества вакцины. В настоящее время в Верхневолжье поступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V». В течение вчерашнего дня привились 1374 человека. В федеральный регистр внесена информация о 6699 жителях региона, прошедших вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах.

Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Теперь также доступна услуга записи через портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.