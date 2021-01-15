В Тверской области для школьников организованы встречи, акции и кинопоказы, посвящённые блокаде Ленинграда

27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, в Тверской области проводятся мероприятия и акции, посвящённые знаковой дате в истории нашей страны. Жители региона, пережившие блокаду, рассказывают школьникам о трагических страницах осаждённого города на Неве.

В Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» проходит цикл встреч, лекториев и кинопоказов для школьников. Встречи представителей военного и подрастающего поколений проходят в формате мультимедийной беседы, основанной на документальных материалах о жизни блокадного Ленинграда, мужестве детей во время войны. Сегодня главным гостем станет Валентина Федоровна Васильева, председатель общественной организации «Блокадники Ленинграда» Пролетарского района Твери.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение таких мероприятий – это весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о подвиге мирных жителей Ленинграда, которые хранили стойкость и мужество перед лицом врага.

Также 27 января в Верхневолжье проходит патриотическая акция «Блокадный хлеб». Участие в ней принимают школьники и студенты, добровольческие и военно-патриотические объединения, юнармейцы, кадеты, военнослужащие.

Волонтеры раздают кусочки «блокадного хлеба», информационные материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей, во всех школах региона проходит Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» и другие мероприятия, приуроченные к дате.

Кроме того, сегодня в Тверской области завершается проведение молодежной патриотической акции «Блокадная ласточка», старт которой был дан 18 января.

Блокадная ласточка – это маленький жестяной значок, на котором изображена ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде многие жители Ленинграда в ответ на заявление немецкого командования: «Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады».

Участниками акции стали школьники, студенты, представители добровольческих объединений, организаций военно-патриотической направленности Верхневолжья, региональные отделения «Юнармии», кадеты, военнослужащие, все желающие.

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Блокада продолжалась 872 дня: с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области