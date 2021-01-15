Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Нину Андреевну Понамарёву

27 января 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Нине Андреевне Понамарёвой. Со знаменательной датой жительницу посёлка ТерелесовскийВышневолоцкого городского округа поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России.Подвиг, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, неизменно наполняет нас чувством гордости за родную страну.Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Нина Андреевна Понамарёва родилась в деревне ИчкиноСонковского района. На фронт ушла,будучи 20-летней девушкой, из окопов доставала убитых советских солдат, захоранивала их.

После войны приехала в посёлок Терелесовский на добычу торфа. Этот населённый пункт стал для Нины Андреевны родным домом.

Пресс-служба Правительства Тверской области