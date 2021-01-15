Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Нину Андреевну Понамарёву

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
27 января 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Нине Андреевне Понамарёвой. Со знаменательной датой жительницу посёлка ТерелесовскийВышневолоцкого городского округа поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России.Подвиг, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, неизменно наполняет нас чувством гордости за родную страну.Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.
Нина Андреевна Понамарёва родилась в деревне ИчкиноСонковского района. На фронт ушла,будучи 20-летней девушкой, из окопов доставала убитых советских солдат, захоранивала их.
После войны приехала в посёлок Терелесовский на добычу торфа. Этот населённый пункт стал для Нины Андреевны родным домом.
Пресс-служба Правительства Тверской области