Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов призвал к вакцинированию от коронавируса

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов считает, что вакцинация от коронавирусной инфекции поможет справиться с осложнениями, которые вызывает COVID-19.

«Эта прививка работает. Она действительно является барьером, дает возможность не заболеть тяжело. Наверное, это единственный шанс, который поможет нам выйти из пандемии. Если мы все вместе привьемся, то случаи, которые сопровождаются тяжелыми осложнениями, летальными исходами, практически уйдут из нашей жизни, из медицинской практики», – отметил Сергей Козлов.

По данным на 27 января, 8932 жителя Тверской области сделали прививку от коронавируса – это 39,3 % от общего количества вакцины. В настоящее время в Верхневолжье поступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V». В течение вчерашнего дня привились 1374 человека. В федеральный регистр внесена информация о 6699 жителях региона, прошедших вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах.

Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения.Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Теперь также доступна услуга записи через портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.