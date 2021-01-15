«Транспорт Верхневолжья» начал продажу брелоков «Волга» для оплаты проезда в автобусах

«Транспорт Верхневолжья» начал продажу новых носителей транспортных карт – брелоков «Волга». Теперь с их помощью можно будет оплатить проезд во всех автобусах новой модели пассажирских перевозок. Приобрести брелоки можно в остановочных павильонах «Площадь Гагарина», «Пролетарка», «Октябрьский проспект», «поселок Чкалова».

Губернатор Игорь Руденя считает – внедрение новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе является знаковым проектом, направленным на повышение культуры пассажирских перевозок.

Для оплаты проезда брелоком действуют такие же правила, как и для пластиковой транспортной карты «Волга» – его необходимо приложить к валидатору при входе и выходе из автобуса. Стоимость брелока составляет 250 рублей.

Пополнение брелока осуществляется так же, как и пополнение карты. Это можно сделать в личном кабинете мобильного приложения «Волга», привязав к нему свою карту, в терминале самообслуживания «Сбербанк» или в мобильном приложении «Сбербанк-онлайн».

Помимо системы абонементов, есть режим «кошелек», при котором транспортную карту или брелок можно пополнять на необходимую сумму и использовать для разовых поездок. Проверить остаток средств на транспортной карте (или брелоке) можно через банкомат и Личный кабинет в мобильном приложении.

Новая модель пассажирских перевозок начала действовать на территории Твери и Калининского района 3 февраля 2020 года. На данный момент действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга». Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области