Многодетный отец Эдуард Косиковский поддерживает массовую вакцинацию от COVID-19

Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей», многодетный отец Эдуард Косиковский считает, что вакцинация от коронавируса родителей в многодетных семьях необходима.

«Наша семья выступает за здоровый образ жизни, за здоровое поколение, поэтому мы, конечно, поддерживаем массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Считаю, что ответственные родители должны сделать прививку, если к этому нет противопоказаний. Мы тоже планируем привиться», – сказал Эдуард Косиковский.

По данным на 26 января, 7530 жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса, в том числе 1173 человека – за вчерашний день. В федеральный регистр внесена информация о 5381 жителе региона, прошедшем вакцинацию. Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. По поручению губернатора Игоря Рудени в муниципалитетах подготовлена необходимая инфраструктура. Сейчас прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения Верхневолжья.