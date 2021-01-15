Преподаватель из Тверской области борется за звание лучшего «Учителя года России-2020»

В Волгоградской области проходит федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». В нём принимают участие 85 педагогов из всех регионов страны. От Тверской области в конкурсе участвует преподаватель физкультуры в кашинской школе №3 Сергей Федорович Сивачев, который победил в региональном этапе конкурса «Учитель года России».

«Своим ежедневным трудом учителя помогают воспитанию интеллектуально и духовно развитых молодых граждан России, которые завтра будут определять судьбу нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, важным вкладом в поддержку талантливых и творческих учителей и воспитателей, является поощрение педагогов. Так, в Тверской области победителям и призерам региональных этапов конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» присуждаются премии.

Поддержать Сергея Федоровича Сивачева можно на официальном сайте «Учитель года 2021» по ссылке: https://teacherofrussia.apkpro.ru/, указав в разделе «субъект из списка» Тверскую область. Повысить активность страницы конкурсанта из Верхневолжья можно по ссылке https://fkkashin.ru/

Информация о конкурсе, а также возможность проголосовать, отставить «лайк» и комментарий доступна в официальном сообществе «В Контакте» https://vk.com/album584980004_275564823

По итогам конкурсных испытаний «Методическая мастерская» и «Урок» будут определены 15 лауреатов. По итогам «Классного часа» и «Мастер-класса» жюри выберет пятерку призеров.

Финал состоится 2 февраля 2021 года. В режиме пресс-конференции призеры конкурса ответят на вопросы СМИ, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. Затем из пятерки лучших учителей будет выбран победитель.

Трансляции конкурсных испытаний доступны в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/minprosvet

Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводит Минпросвещения России, учредителями конкурса также являются Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Пресс-служба Правительства Тверской области