На территории опережающего социально-экономического развития в Кувшиново будет создано более 1200 новых рабочих мест

Новые рабочие места, объем инвестиций и другие показатели будут отражены в соглашении о создании в Кувшиново Тверской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Документ подпишут Правительство региона, Минэкономразвития России и администрация моногорода Кувшиново. Вопрос рассмотрен на заседании областного Правительства, которое 26 января провел Губернатор Игорь Руденя.

В октябре 2020-го Губернатор Игорь Руденя представил проект на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Решение о создании в моногороде Кувшиново первой в Тверской области ТОСЭР было принято Правительством РФ в 2020 году.

«Принятое решение даёт нам возможность организовать на этой территории новые производства, создать новые рабочие места. Территория имеет преимущества, в первую очередь, налоговые льготы. Это очень выгодное направление для тех, кто хочет начать строить свой бизнес. У нас уже есть резиденты, которые планируют там развиваться. Задачи областного Правительства – создание социальной инфраструктуры, в том числе в медицине, образовании, новое жильё для тех, кто решит переехать в Кувшиново из других муниципальных образований, и, конечно, дорожная инфраструктура, которая должна соединить город со всеми ключевыми трассами федерального и регионального значения», - подчеркнул Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.

Одной из основных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога.

За десять лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый общий объем инвестиций – более 15,1 млрд рублей.

В настоящее время ведутся работы по реализации на этой территории сразу нескольких якорных инвестиционных проектов. Среди ключевых – строительство инновационного тепличного комплекса на производственной площади 15 га (4,5 млрд рублей заявленных инвестиций, более 250 рабочих мест), молокоперерабатывающего предприятия и молочно-товарной фермы с комплексом по переработке мяса (2 млрд рублей инвестиций, 310 рабочих мест), производства полимерных изделий (210 млн рублей инвестиций, свыше 100 рабочих мест).

Тверская область активно сотрудничает с Фондом развития моногородов в части строительства инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. В 2021 году на создание инфраструктурных объектов для тепличного комплекса «Кувшиновский» предусмотрено свыше 165,3 млн рублей. Из них 131,3 млн рублей – средства Фонда развития моногородов, 33,9 млн рублей – консолидированного бюджета Тверской области. Предусмотрено строительство сетей водоотведения, газо- и электроснабжения, а также котельной для тепличного комплекса.

Пресс-служба Правительства Тверской области