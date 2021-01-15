В 2021 году в Тверской области впервые реализуют проект «Школьный бюджет» по поддержке инициатив подрастающего поколения

В Тверской области в 2021 году стартует реализация нового проекта - «Школьный бюджет». Это программа поддержки школьных инициатив по аналогии с Программой поддержки местных инициатив. Мероприятие включено в региональную госпрограмму «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2021-2026 годы. Документ рассмотрен 26 января на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Цель «Школьного бюджета» - не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.

«Через такую работу мы планируем увидеть, как дети выстраивают приоритеты на своих территориях. Наши подходы являются традиционными, классическими, а школьники могут внести новый взгляд в вопрос приоритетов и использования общественных финансов», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

О том, что в Тверской области будет введена финансовая поддержка инициатив молодого поколения, глава региона заявил на пресс-конференции по итогам 2020 года, отвечая на вопрос юнкора газеты «Вышневолоцкая правда» Марии Козляковой.

Пилотной территорией реализации проекта в этом году выбран Вышневолоцкий городской округ. Планируется, что на следующий год образовательные проекты будут реализованы уже в 20 муниципалитетах, а в 2023-ом и в последующие три года участниками «Школьного бюджета» станут все 42 муниципальных образования региона.

С 2013 года в Тверской области успешно развивается программа поддержки местных инициатив. За прошедшие годы было реализовано более 1500 проектов. Софинансирование со стороны региона выросло с 2013-го года в 5 раз. На развитие инициативного бюджетирования – реализацию ППМИ - в 2021 году со стороны региона направят 146,9 млн рублей. Приоритетные направления софинансирования – проекты в сфере демографии, экологии, культуры. Также поддерживаются инициативы, направленные на улучшение водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства населённых пунктов, обеспечение пожарной безопасности.

Среди других направлений государственной программы - обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости областного бюджета, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований, а также качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования.

В рамках реализации госпрограммы к 2026 году планируется сокращение уровня государственного долга Тверской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам до 34%, увеличение объёма доходов областного бюджета через пять лет до 93,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области