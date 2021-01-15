Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области запустила новое производство медицинских масок и респираторов СПИРО-1000

Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области расширила производство – здесь открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли более 86 600 изделий в сутки.

«Запуск новой линейки продукции на новом, современном оборудовании – это наш вклад в развитие отрасли, а также дополнительные рабочие места. Выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах. Это атомная промышленность, строительство и другие отрасли, где есть необходимость в защите специалистов, работающих в особых условиях», – прокомментировал событие Губернатор Игорь Руденя.

На открытии нового производства в Кимрах присутствовал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

«С учетом производства, которое введено на фабрике, фактически треть объема производства респираторов в России приходится на эту площадку. На днях подписан контракт на поставку продукции немецким заказчикам. Аналогичные контракты действуют с Чехией, Венгрией, прорабатываем поставки еще в ряд стран. Можно без преувеличения сказать, что кимрская фабрика вносит свой вклад в реализацию национального проекта по развитию международной кооперации. Только на примере фабрики имени Горького можно оценить работу предприятий Тверской области на «пять», – сказал Михаил Иванов.

«Это событие состоялось благодаря поддержке Минпромторга России и Правительства Тверской области. Это результат взаимодействия федеральной и региональной властей, оперативного решения всех вопросов. Без поддержки не только на словах, но и на деле, нам было бы сложно реализовать этот проект», – подчеркнул генеральный директор Кимрской фабрики им. Горького Игорь Жохов.

В 2020 году для расширения производства средств индивидуальной защиты Кимрская фабрика им. Горького получила заём Фонда развития промышленности Российской Федерации в рамках программы «Противоэпидемические проекты». Более 61 млн рублей направлено на ввод линии по выпуску респираторов СПИРО-1000. Производительность составляет 12 тыс. штук масок в час. Благодаря открытию нового цеха создано 90 новых рабочих мест.

Сейчас на предприятии работают 448 человек. По итогам 2020 года объем производства фабрики составил 933,7 млн рублей.

4 мая 2020 года на фабрике им. Горького было запущено производство медицинских респираторов «СПИРО-403». Тогда в открытии линии приняли участие Губернатор Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сейчас, помимо респираторов и защитных масок, Кимрская фабрика им. Горького производит медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы. Сегодня это ведущее специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами. Среди широко известных изделий фабрики – респираторы ШБ-1 «Лепесток».

Фабрика имени Горького начала свою историю с 1925 года. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали продукцию для фронта. С 1959 года начали изготавливать средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами.

Пресс-служба Правительства Тверской области