Известный тверской врач Инна Новицкая призывает вакцинироваться от коронавируса

Заместитель главного врача Областной клинической больницы по клинико-экспертной работе Инна Новицкая вакцинировалась от коронавирусной инфекции и призывает сделать прививку жителей тверского региона.

«Появление вакцины от коронавируса – большое достижение современной науки. У нас появилась возможность сформировать специфический иммунитет, чтобы победить коронавирусную инфекцию и вернуться к привычному образу жизни. Когда я принимала решение о вакцинировании, то думала о своих близких – возрастных родителях, маленьких внуках, о том, что в общении с ними я должна быть безопасна. После этого моя дочь тоже вакцинировалась, руководствуясь такими же мыслями. Побочных эффектов, кроме небольших болевых ощущений в месте инъекции, у нас не было», – рассказала Инна Новицкая.

По ее мнению, массовая вакцинация от COVID-19 просто необходима.

«Сегодня мы забыли о таких заболеваниях, как оспа, дифтерия, полиомиелит, которые раньше уносили миллионы жизней. Это произошло благодаря вакцинации. Призываю всех жителей Твери и области сделать прививку от коронавируса. Создав коллективный иммунитет, мы сможем забыть и об этой инфекции», – считает Инна Новицкая.

По данным на 26 января, 7530 жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса, в том числе 1173 человека – за вчерашний день. В федеральный регистр внесена информация о 5381 жителе региона, прошедшем вакцинацию. Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. По поручению губернатора Игоря Рудени в муниципалитетах подготовлена необходимая инфраструктура. Сейчас прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения Верхневолжья.