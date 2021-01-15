Почетный гражданин Твери Иван Сухановский считает необходимой вакцинацию от коронавируса

Почетный гражданин Твери Иван Сухановский отметил, что для скорейшего избавления от пандемии коронавирусной инфекции необходимо как можно скорее сделать прививку.

«Мне на прошлой неделе исполнилось 82 года. Прививку от коронавируса делать собираюсь, но с учетом возраста перед этим надо проконсультироваться с врачом. Мои дочь и зять тоже планируют вакцинироваться. Различные прививки нам начинают делать еще в роддоме. Это позволяет укреплять иммунитет с самого рождения. Так что к вакцинированию от коронавируса я отношусь абсолютно так же – как к необходимой процедуре. Прививаться надо, это, на мой взгляд, бесспорно», – считает Иван Сухановский.

По данным на 26 января, 7530 жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса, в том числе 1173 человека – за вчерашний день. В федеральный регистр внесена информация о 5381 жителе региона, прошедшем вакцинацию. Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. По поручению губернатора Игоря Рудени в муниципалитетах подготовлена необходимая инфраструктура. Сейчас прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения Верхневолжья.