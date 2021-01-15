В Тверской области с сентября 2021 года начнется реализация программы по профессиональному обучению старшеклассников

На заседании Правительства Тверской области, которое Губернатор Игорь Руденя провел 26 января, была рассмотрена государственная программа «Содействие занятости населения Тверской области» на 2021-2026 год.

Игорь Руденя отметил - в прошедшем году благодаря системным федеральным и региональным мерам поддержки экономики и наших граждан в Тверской области удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда.

«Ключевыми задачами на шестилетний период является развитие профессионального образования и подготовки кадров, ориентированных на потребности региональной экономики.Нам важно активизировать работу по профессиональной ориентации школьников, трудоустройству молодых специалистов, кадровому обеспечению предприятий и реализации инвестиционных проектов», – подчеркнул Игорь Руденя.

По словам главы региона,нужно предоставить возможность молодежи получить первую специальность уже в школе.

«Мы помним, как в советское время работали учебно-производственные комбинаты, где дети в старших классах получали профессию, которая в дальнейшем позволяла им устроиться на работу», – сказал Губернатор.

С 1 сентября 2021 года проект по обучению старшеклассников рабочим профессиям будет запущен в нескольких городах Тверской области.

Игорь Руденя акцентировал - для Верхневолжья, прежде всего, важно обеспечить занятость постоянного проживающего населения, но при дефиците кадров будут привлекаться специалисты из других регионов страны.

Так только в лесопромышленный комплекс Верхневолжьядо 2026 годапланируетсяпривлечь почти дветысячи кадров. Уже сейчас отрасли нужно порядка тысячи специалистов - инженеры лесного хозяйства, лесорубы, водители, операторы лесозаготовительного комплекса и другие.

Количество работников сельского хозяйства региона к 2026-мупланируют увеличить более чем на 3 тысячи человек. Отрасль испытывает потребность в трактористах и механиках, мастерах животноводства, ветеринарах, зоотехниках, экономистах, агрономах и других специалистах.

Для пополнения трудовых ресурсов Верхневолжья будет активизирована деятельность по переселению соотечественников. По итогам 2020 года в Тверскую область переехали 920 человек (в том числе это семьи с детьми), из которых 567 человек трудоустроились. С 2022 по 2026 годы в регион ежегодно планирует привлекать порядка 770 человек.



При этом вТверской областипродолжится регулирование привлечения иностранной рабочей силы. На 2021 год утверждена квота – 109 человек из стран визового режима въезда. Это на 38% меньше, чем было привлечено в прошлом году. Стоимость патентов на трудовую деятельность для иностранных граждан в 2021-м равна 5805 рублям.



Пресс-служба Правительства Тверской области