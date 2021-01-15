В Тверской области более 7,5 тысячи человек сделали прививку от коронавируса

По данным на 26 января, 7530 жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса– это 33,2 % от общего количества вакцины. В настоящее время в Верхневолжье поступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V». В течение вчерашнего дня привились 1173 человека. В федеральный регистр внесена информация о 5381 жителе региона, прошедшем вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах.

Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. Вакцинация в Тверской области проводится на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

Также прививки можно делать в специализированных кабинетах, которые открыты в центральных районных больницах: Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ.

Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Идёт работа по организации записи через портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.

С 10 февраля запланировано открытие ещё ряда кабинетов. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов.

Кроме того, в выездные прививочные бригады будут обеспечивать вакцинацию сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области