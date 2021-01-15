Жители Тверской области могут купить автомобиль с использованием льготного автокредита

В России до 2023 года продлено субсидирование кредитов на покупку машины в рамках государственной поддержки, соответствующее постановление в декабре 2020-го подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. С 1 января 2021 года автокредитование на льготных условиях снова доступно для населения страны, в том числе для жителей Тверской области. Благодаря программе можно приобрести авто российского производства или сборки.

В 2021 году для стимулирования спроса на отечественный автопром планируется выделить более 16 млрд рублей федеральных средств, которые распределят по различным программам.

Госпрограммы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Медицинский работник», «Трейд-Ин» создают возможность определенным категориям граждан взять автокредит и получить скидку за счет бюджета при покупке автомобиля стоимостью до 1,5 млн рубля.

Размер скидки на уплату первоначального взноса составляет 10%. Займы на льготных условиях доступны для тех, кто приобретает первый автомобиль, работников государственных медучреждений, владельцам авто старше 6 лет, а также семей с детьми.

В Тверской области Губернатор Игорь Руденя инициировал отдельное направление поддержки многодетных родителей, воспитывающих 5 и более детей, – помощь в приобретении автомобиля. С 2020 года введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Кроме того, многодетным семьям за счет регионального бюджета оформляется страховка на транспортное средство.

Федерация реализует еще одну программу в рамках стимулирования спроса на российские машины – это «Льготный лизинг» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для них предлагается скидка в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа, но не более 500 тыс. рублей.

В общей сложности на льготное автокредитование в 2021 году выделяется 8,87 млрд рублей, на льготный лизинг – 3,84 млрд рублей.

Еще 3,33 млрд рублей направят на стимулирование продаж газомоторной техники. Эта программа доступна всем категориям покупателей и предполагает скидку в объеме от 105 тыс. рублей до 3,4 млн рублей на покупку техники в кредит, лизинг или за наличные. По этой программе можно приобрести как легковушки, так и грузовики и автобусы, при условии, что вся техника работает на сжатом или сжиженном газе.

По данным Минпромторга РФ, для оказания господдержки в сфере кредитования на покупку автомобилей за прошедшие 5 лет было выделено более 204 млрд рублей. Благодаря этому россияне приобрели свыше 2,2 млн автомобилей, более 40 крупнейших банков и около 60 лизинговых организаций стали участниками программ льготного лизинга и льготного автокредитования.

Пресс-служба Правительства Тверской области