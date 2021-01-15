Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 24 054 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 255 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 519 918, в том числе за последние сутки их проведено 2668.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 28 076 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3517 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

505 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 8969

Конаковский район 2048

Вышневолоцкий городской округ 1614

Ржев 1524

Торжок 1316

Кимры 1202

Калининский район 1117

Бологовский район 831

Лихославльский район 678

Осташковский городской округ 626

Бежецкий район 568

Нелидовский городской округ 567

Старицкий район 561

Торопецкий район 539

Калязинский район 520

Кашинский городской округ 509

Андреапольский муниципальный округ 444

Максатихинский район 432

Торжокский район 349

Весьегонский муниципальный округ 337

Спировский район 300

Кувшиновский район 285

Зубцовский район 275

Западнодвинский муниципальный округ 268

Оленинский муниципальный округ 241

Селижаровский муниципальный округ 223

Рамешковский район 219

Ржевский район 211

Кимрский район 184

Фировский район 156

Кесовогорский район 131

Лесной муниципальный округ 122

ЗАТО Озёрный 120

Краснохолмский муниципальный округ 115

Бельский район 114

Жарковский район 87

Пеновский муниципальный округ 76

Сонковский район 71

Молоковский район 60

Сандовский муниципальный округ 47

Удомельский городской округ 20



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области