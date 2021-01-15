Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 24 054 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 255 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 519 918, в том числе за последние сутки их проведено 2668.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 28 076 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3517 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
505 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 8969
Конаковский район 2048
Вышневолоцкий городской округ 1614
Ржев 1524
Торжок 1316
Кимры 1202
Калининский район 1117
Бологовский район 831
Лихославльский район 678
Осташковский городской округ 626
Бежецкий район 568
Нелидовский городской округ 567
Старицкий район 561
Торопецкий район 539
Калязинский район 520
Кашинский городской округ 509
Андреапольский муниципальный округ 444
Максатихинский район 432
Торжокский район 349
Весьегонский муниципальный округ 337
Спировский район 300
Кувшиновский район 285
Зубцовский район 275
Западнодвинский муниципальный округ 268
Оленинский муниципальный округ 241
Селижаровский муниципальный округ 223
Рамешковский район 219
Ржевский район 211
Кимрский район 184
Фировский район 156
Кесовогорский район 131
Лесной муниципальный округ 122
ЗАТО Озёрный 120
Краснохолмский муниципальный округ 115
Бельский район 114
Жарковский район 87
Пеновский муниципальный округ 76
Сонковский район 71
Молоковский район 60
Сандовский муниципальный округ 47
Удомельский городской округ 20
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области