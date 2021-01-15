149 школ Тверской области подключат к высокоскоростному Интернету в 2021 году

В 2021 году 149 образовательных организаций Тверской области будут обеспечены высокоскоростным доступом к сети Интернет. Сейчас в регионе 360 учреждений могут пользоваться Интернетом со скоростью не менее 100 Мб/с в городской местности и не менее 50 Мб/с в сельской.

Школы Верхневолжья обеспечиваются высокоскоростным доступом к сети Интернет в рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Кроме того, в этом году в 69 образовательных организаций Тверской области будет поставлено цифровое оборудование: ноутбуки и интерактивные доски. Оснащение учреждений осуществляется по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В большую часть школ региона оборудование было поставлено в 2020 году. Кроме того, в прошлом году проведено повышение квалификации 2424 педагогических работников по использованию оборудования. Обучение проводилось в очной и дистанционной форме с последующим получением удостоверений или сертификатов.

Пресс-служба Правительства Тверской области