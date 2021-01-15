На заседании регионального Правительства рассмотрят государственную программу «Содействие занятости населения Тверской области» на 2021-2026 годы

Государственную программу «Содействие занятости населения Тверской области» на 2021-2026 годы рассмотрят на заседании регионального Правительства 26 января под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Для Правительства Тверской области приоритетом является создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Главные задачи в сфере занятости – увеличение в муниципалитетах рабочих мест во внебюджетной сфере, совершенствование системы подготовки востребованных в экономике кадров, трудоустройство и закрепление в регионе выпускников местных учебных заведений.

В 2020 году благодаря системным федеральным и региональным мерам поддержки экономики и наших граждан сохранена стабильная ситуация на рынке труда Тверской области.

Активизирована работа по реализации в регионе инвестиционных проектов. Внедрены новые инструменты развития промышленности и малого бизнеса. В том числе это льготные займы по программе «Оборотный капитал».

Пресс-служба Правительства Тверской области