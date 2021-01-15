Тверская команда в бизнес-школе «Сколково» защитила проект по поддержке предпринимательства

В бизнес-школе «СКОЛКОВО» завершился очередной модуль программы развития ВЭБ.РФ для третьего потока управленческих команд – «Инфраструктурный комплекс города». Его итогом стало определение городами главных направлений развития своих территорий. Тверь на защите представила ставку «Город успешного МСП».

В рамках проекта, который презентовала тверская команда, заложено изменение подходов к поддержке предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях. В частности, планируется создание территорий с преференциальными режимами, увеличение экспорта услуг, создание сервисной экономики и комфортной среды для жизни и бизнеса.

Правительством Тверской области на обучение по программе «Инфраструктурный комплекс города» направлена сборная команда представителей администрации Твери, региональных Министерств экономического развития, энергетики и ЖКХ.

Команды модуля анализировали инфраструктуру своих городов, выявляли проблемы, рассматривали варианты изменений по направлениям транспорт, благоустройство, жилищная застройка, коммунальная инфраструктура, экология.

По выбранным направлениям команды городов будут разрабатывать перспективные проекты при поддержке экспертов «СКОЛКОВО» и ВЭБ.РФ.

Всего в программе 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков ­– стратегическое позиционирование города, анализ и проектирование городской инфраструктуры, городская экономика, социально-культурное развитие города, управление территориальными объектами.

Программа подготовки управленческих кадров разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

Участие в программе принимают 500 участников из 100 крупнейших городов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области